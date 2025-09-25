Morta a 30 anni l'etiope Shewarge Alene, vinse la maratona di Stoccolma

Lutto nel mondo dell’atletica dove è morta a soli 30 anni l’etiope Shewarge Alene. A darne notizia gli organizzatori della maratona di Stoccolma, dove si era imposta appena 4 mesi fa, il 31 maggio. «Con profonda tristezza abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Shewarge Alene, vincitrice della Maratona di Stoccolma.

Alene si è sentita male durante una sessione di allenamento ed è stata portata in ospedale, dove purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. Aveva 30 anni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari», si legge in una nota.