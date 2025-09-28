Campioni del mondo sia tra gli uomini che tra le donne: c'era riuscita soltanto l'Urss

L’Italia è campione del mondo nello stesso anno sia con la nazionale maschile sia con quella femminile. L’unico precedente risale a oltre 60 anni fa e riporta all’Unione Sovietica nel 1960 e prima ancora nel 1952 riuscì a vincere nello stesso anno tutti e due i Mondiali di pallavolo.

Sono ben quattro, più della metà, i giocatori azzurri inseriti nel dream team dei Campionati mondiali di Manila vinti oggi dall’Italia sulla Polonia al termine di una finale stupenda per l’aspetto tecnico del gruppo e dei singoli giocatori, e anche delle emozioni. Nominati nel dream team, il libero Fabio Balaso, il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, straordinario in finale capace di 22 punti, e lo schiacciatore ed mvp, Alessandro Michieletto. La squadra italiana rientrerà domani con un volo che atterrerà a Roma Fiumicino alle ore 20,05 dopo uno scalo a Dubai, Gli altri giocatori inseriti sono due giocatori della Bulgaria, ritornata in una finale mondiale dopo 55 anni, Aleksandar Nikolov (schiacciatore) ed Aleks Grozdanov (centrale), ed il polacco Jakub Kochanowski (centrale). La Polonia ha conquistato la medaglia di bronzo dopo aver sconfitto la Repubblica Ceca per 3 a 1.