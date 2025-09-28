Giannelli dedica il successo al calabrese Daniele Lavia: "Non c'era fisicamente, ma è sempre stato qui con noi"

«Daniele Lavia non è stato qui fisicamente ma è sempre stato attaccato con noi, ci ha sempre supportato. Sono orgoglioso di vestire la sua maglia qui. Saluto anche Giovanni Sanguinetti che è stato con noi fino alla fine, anche lui è stato con noi», Simone Giannelli scoppia in lacrime ai microfoni Rai dopo la vittoria del Mondiale di pallavolo. Il capitano azzurro indossa la maglia azzurra di Lavia. «Sono immensamente orgoglioso di come siamo stati squadra», conclude.

«Io leggenda? Lasciamo stare le leggende fin che ci siamo. Sono distrutto perché è stata una estate lunga però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono ragazzi speciali». Così il ct dell’Italvolley Fefè De Giorgi ai microfoni Rai, dopo la conquista del Mondiale. «I ragazzi sono stati stupendi perché si sono aiutati: la capacità di includere le persone ed aiutarle si sono viste. Dalla partita con l’Ucraina è stata un crescendo. Non è facile vincere due consecutivi», spiega De Giorgi.