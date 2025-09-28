L'Italvolley nella storia, quinto titolo mondiale. Mattarella: "Vittoria meritata, vi aspetto al Quirinale"

Un dominio interrotto soltanto da un terzo set giocato sotto ritmo. Poi la svolta, la reazione di forza e una vittoria che di fatto entra nella storia della pallavolo mondiale. L’Italia maschile ha conquistato il suo quinto titolo iridato vincendo 3-1 contro la Bulgaria (25-21; 25-17; 17-25; 25-10): è stata una gara gestita sin dalle prime battute, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno bissato il successo ottenuto nel 2022 a Katowice trionfando contro una nazionale promettente, ma spesso discontinua durante l’interpretazione dell’intera partita. E lo stesso commissario tecnico azzurro è diventato il primo nella storia a vincere 5 titoli mondiali di cui 3 da giocatore (1990, 1994, 1998) e 2 da allenatore (2022, 2025). Partita col favore dei pronostici dopo la netta vittoria in semifinale contro la Polonia, l’Italia non ha deluso le attese: l’equilibrio del primo set è stato spezzato da un’accelerata data da Mattia Bottolo, che ha chiuso il parziale sul 25-21. Nel secondo set l’inerzia non è cambiata, i muri punto hanno permesso a Giannelli e compagni di andare sul +5, nemmeno il pari bulgaro ha abbattuto una squadra in grado di dominare senza troppi patemi. A chiudere la pratica cinque ace consecutivi di Romanò che hanno aperto la strada alla vittoria del secondo parziale (25-17). Nel terzo set c'è stato un blackout totale, la nazionale guidata dall’ex ct azzurro Blengini ha alzato qualità e ritmo, decisiva la precisione in battuta che ha permesso ai bulgari di andare sul 2-1 (17-25 il parziale). Ma il passaggio a vuoto azzurro è stato cancellato da una reazione di livello, da squadra unita e coesa, in grado di dimenticare in fretta quanto accaduto: a chiudere il capolavoro mondiale è stato ancora una volta Mattia Bottolo con un turno in battuta infinito, e così tra ace e muri l’Italia ha chiuso il proprio mondiale sul 25-10.

Miglior realizzatore azzurro Yuri Romanò con 22 punti, alla Bulgaria non sono bastati i 23 messi a segno da Nikolov. Sul gradino più basso del podio iridato la Polonia, che nella finale per il terzo posto ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca (25-18; 23-25; 25-22; 25-21). Emozionato Ferdinando De Giorgi: «Sono distrutto, è stata un’estate lunga, non semplicissima - ha confessato -, ma la felicità di lavorare con questi ragazzi è incredibile, sono ragazzi speciali che si sono messi lì e hanno affrontato tante cose per migliorare. Ci siamo messi a lavorare con umiltà e determinazione. Sono felice averli visti giocare così, non è facile vincere due mondiali consecutivi». Tanta emozione anche per Simone Anzani, che così come tutta la squadra ha subito dedicato la vittoria a Daniele Lavia, assente a causa di grave infortunio alla mano subito poche settimane prima della partenza per le Filippine. Lacrime per Simone Giannelli, il capitano della nazionale ha ribadito le difficoltà avute durante l’estate: «E' stato un periodo molto difficile, ma siamo campioni del mondo. Abbiamo scritto la storia, abbiamo fatto qualcosa che nessuno di noi si aspettava, non siamo gente che molla, lo abbiamo fatto vedere con tante cose, avevamo voglia di rappresentare il nostro paese». I complimenti per l’incredibile risultato sono arrivati anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi». Mercoledì 8 ottobre alle ore 16 i ragazzi di De Giorgi si uniranno dunque alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria centrata ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre. Sui social la gioia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l’orgoglio di un’Italia che vince!».