Mondiali ciclismo: bis Pogacar, è trionfo in Ruanda

Trionfo di Tadej Pogacar ai campionati mondiali di ciclismo su strada. Lo sloveno ha tagliato per primo il traguardo di Kigali, in Ruanda, bissando così il successo iridato dello scorso anno a Zurigo. «Il mio attacco? Il percorso era disegnato per questo, si è creato il gruppetto con Ayuso e Del Toro, speravo di andare avanti il più possibile, ma Juan ha avuto subito un problema, Del Toro ha avuto un problema di stomaco, sono rimasto solo troppo presto». Lo ha detto il campione del mondo di ciclismo Tadej Pogacar dopo il bis iridato a Kigali, in Ruanda. «Le salite erano molto dure - ha aggiunto - giro dopo giro poteva essere un problema, le energie potevano finire, ho avuto qualche dubbio, ma sono riuscito a vincere. E’ stata un’esperienza incredibile per tutti, è stata una grande settimana, di successo».