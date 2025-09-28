MotoGP, a Motegi trionfa Bagnaia. Marc Marquez (secondo) è campione del mondo ed eguaglia Valentino Rossi

Marc Marquez è tornato. Dopo sei anni di attesa il 32enne di Cervera conquista il nono titolo mondiale della carriera, settimo in top class, eguagliando i trionfi di Valentino Rossi. Decisivo il secondo posto alle spalle di Pecco Bagnaia nel Gran Premio del Giappone, che incorona il Cabroncito campione con ben cinque gare d’anticipo. Un’annata 2025 dominata e condotta dall’inizio alla fine: 11 vittorie in gara lunga, 15 podi, 14 successi in Sprint Race e dieci doppiette gara lunga-Sprint Race. Numeri di una leadership mai messa in discussione da Bagnaia (Ducati), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi (Aprilia), che a turno hanno a impensierire l'imbattibile Marc. Primo titolo in sella a una Ducati per Marquez, che aggancia a quota nove mondiali, oltre al già citato Rossi, Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. Più avanti Angel Nieto (13) e Giacomo Agostini (15). Un successo, quello del 2025, che rende ancor più leggendaria la carriera di uno dei piloti della storia del motociclismo.

Un percorso da vincente quello di Marc che, dopo i titoli in 125 (Moto 3) nel 2010 e in Moto 2 nel 2012, è approdato in MotoGP nel 2013 a 20 anni appena compiuti sostituendo Casey Stoner in Honda ufficiale, al fianco del connazionale Daniel Pedrosa. Nel secondo appuntamento stagionale (GP Austin) vengono subito fuori i crismi del predestinato di Marquez, che diventa il più giovane pilota della storia a vincere una gara in MotoGP a soli 20 anni e 63 giorni. Il successo in Texas è il preludio di un’annata memorabile. Sei gare vinte, 334 punti totali, e titolo in top class all’esordio. Si apre, dunque, l’era Marquez. Nel 2014 vince le prime dieci corse della stagione e conquista il quarto mondiale, secondo in MotoGP, chiudendo i conti con tre gare d’anticipo. Dopo il passo falso del 2015, con il titolo vinto da Jorge Lorenzo tra infinite polemiche, nel 2016 Marquez torna sul tetto del mondo con tre gare d’anticipo. Nel 2017 e nel 2018 spunta un nuovo rivale per Marc: l’azzurro Andrea Dovizioso in sella a una Ducati in lenta ripresa dopo anni difficili. Nonostante due stagioni straordinarie del pilota italiano, è Marquez a prendersi il sesto e il settimo titolo. Il 2019 è l’anno dell’ottavo timbro, sesto in MotoGP, del rider spagnolo, che diventa il più giovane di sempre a vincere otto titoli tra tutte le classi a 26 anni e 231 giorni.