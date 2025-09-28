Mondiali, spettacolo Italvolley! Gli azzurri trionfano ancora: battuta 3-1 la Bulgaria

L’Italia è ancora campione del mondo di pallavolo. A Manila gli azzurri hanno battuto 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) la Bulgaria conquistando il secondo titolo iridato consecutivo dopo quello di Katowice di quattro anni fa. Il titolo degli azzurri segue quello conquistato dalle donne qualche settimana fa.

Per l’Italia della pallavolo maschile si tratta del quinto titolo mondiale della storia, il secondo consecutivo. Spettacolare e dagli elevatissimi contenuti tecnici la prestazione della squadra italiana nella finale andata di scena alla 'SM Mall of Asia Arenà di Pasay nell’area metropolitana di Manila nelle Filippine davanti a 15.682 spettatori. Quella tra Italia e Bulgaria è stata una partita emozionante con gli azzurri incontenibili nei primi due set, in calo nel terzo e superlativi nel quarto lasciando gli avversari a soli 10 punti. Daniele Lavia, schiacciatore di Rossano e perno degli azzurri, ha dovuto saltare il Mondiale per un infortunio alla mano, ma oggi festeggia con il cuore insieme ai suoi compagni salutandoli dagli studi di Rai2.