Europei di ciclismo, Ganna d'argento. Nella crono Evenepoel va troppo forte

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia. Il campione azzurro si è dovuto inchinare solo all’attuale dominatore della specialità, il belga Remco Evenepoel, che dopo l’oro ai Mondiali in Ruanda si è ripetuto anche a livello continentale. Evenepoel ha chiuso la sua prova col tempo di 28'26», alla media di 50.63 kmh, precedendo Ganna di 43 secondi. La medaglia d’argento è andata al danese Niklas Larsen, staccato di 68 secondi. In gara per l'Italia c'era anche Lorenzo Milesi, che ha chiuso oltre il decimo posto.

