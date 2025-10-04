Atp 1000 Shanghai, avanti Musetti: Comesana battuto in due set (6-4, 6-0). Al terzo turno derby con Darderi

Lorenzo Musetti è approdato al terzo turno del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d’esordio in Cina l’argentino Francisco Comesana, 62 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-0. Musetti ha dimostrato, quindi, di aver superato i problemi fisici che lo avevano costretto al ritiro nel corso dei quarti di finale del torneo di Pechino contro lo statunitense Learner Tien. Problemi, invece, per il rivale sudamericano nel corso del secondo set. Ai sedicesimi di finale il toscano affronterà Luciano Darderi in un derby azzurro che promette spettacolo. Darderi, numero 29 del mondo e 26esimo favorito del seeding, dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d’esordio in Cina il cinese Yunchaokete Bu, 121 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-4.