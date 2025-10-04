Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Formula 1, Gran premio di Singapore: Russell in pole position. Le Ferrari arrancano ancora

George Russell ha ottenuto la pole position del gran premio di Singapore di Formula 1 che si corre domani sul circuito di Marina Bay. Al fianco della sua Mercedes, in prima fila, partirà la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di Kimi Antonelli. In terza fila Lando Norris e Lewis Hamilton.

Le due Ferrari arrancano ancora e non vanno oltre un sesto posto di Lewis Hamilton (+0"530), che precede il compagno di box Charles Leclerc, settimo (+0"626) e in quarta fila. Completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).

