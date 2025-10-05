MotoGP Indonesia, Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l'incidente con Marquez: niente fratture

Attimi di tensione al GP d’Indonesia, dove nel corso del primo giro Marco Bezzecchi è rimasto coinvolto in un violento tamponamento con Marc Marquez. Il pilota riminese dell’Aprilia è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Mataram per sottoporsi a esami più approfonditi.

Secondo quanto comunicato dal team, gli accertamenti hanno escluso fratture, ma Bezzecchi resta molto dolorante per il trauma alla schiena riportato nella caduta. L’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, intervenuto a Sky Sport, ha spiegato che il pilota sarà monitorato nei prossimi giorni, senza sbilanciarsi sulla sua eventuale partecipazione al GP di Phillip Island, in programma tra due settimane.

Marquez: accertamenti a Madrid per la clavicola

Per Marc Marquez, protagonista del contatto, la situazione è diversa: il campione del mondo ha riportato un problema alla clavicola destra e, come ha raccontato lui stesso a Sky Sport, volerà a Madrid per sottoporsi a una TAC che chiarirà se si tratti di una lussazione o di una rottura del legamento.