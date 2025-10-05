Sinner si ritira per i crampi a Shanghai, Griekspoor agli ottavi

Jannik Sinner si è ritirato per crampi dal torneo di Shanghai, di cui era campione uscente. Dopo due set, il primo vinto il secondo perso, contro Griekspoor, il numero due del mondo ha sofferto di problemi muscolari a entrambe le gambe, che ne hanno ridotto fortemente la mobilità fino a zoppicare. Non è servito l’intervento del fisioterapista: il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare ed è uscito dal campo tra gli applausi sostenuto dai suoi collaboratori.

L’azzurro aveva vinto il primo set per 7-6 (3). Poi nella seconda frazione è arrivato a due punti dal match, prima di arrendersi per 7-5. Infine, nella terza frazione ha cominciato ad accusare problemi, soprattutto per crampi alla gamba destra. Quindi, sul 3-2 in favore dell’olandese, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Agli ottavi quindi Tallon Griekspoor, 31 del ranking Atp e 27esima forza del tabellone.