LeBron James preannuncia una "decisione", crescono le voci sul ritiro

Nel 2010 si prese la scena con "The Decision", annunciando la scelta di lasciare Cleveland per Miami. E domani ci sarà un sequel la cui natura però è tutta da scoprire. LeBron James, attraverso la sua pagina Instagram, ha dato appuntamento per domani alle 18 italiane per "The Second Decision", anzi "La scelta di tutte le scelte", scrive il Prescelto che nella clip rievoca l’annuncio di 15 anni fa.

I media americani non si sbilanciano ma considerando che a dicembre spegnerà 41 candeline e che è all’ultimo anno di contratto con i Lakers, non sarebbe da escludere che LeBron voglia comunicare una decisione sul suo futuro. Nella scorsa stagione James ha viaggiato a 24.4 punti, 8.2 assist e 7.8 rimbalzi di media, guidando i Lakers fino al primo turno dei play-off perso poi contro Minnesota.