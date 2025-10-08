Mattarella riceve al Quirinale le nazionali di volley campioni del mondo: “Formidabili”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale le nazionali di pallavolo femminile maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del Mondo. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, l’allenatore della Nazionale italiana femminile, Julio Velasco, l’allenatore della Nazionale italiana maschile, Ferdinando De Giorgi, il Capitano della squadra femminile, Anna Danesi, e il vicecapitano della squadra maschile, Simone Anzani. Il Capo dello Stato ha rivolto un saluto di risposta ai presenti. “Formidabili”: il primo commento del presidente Mattarella, che poi ha rincarato la dose: «Ho applaudito Velasco, quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d’accordo, sta venendo su una generazione eccezionale. Tra le vostre ricompense c'è anche aver spinto tanti giovani a fare sport: è un contributo importante al nostro Paese, a aggiunge valore ai vostri successi».