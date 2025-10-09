Assolto Sandro Donati: nessuna diffamazione nel libro su Schwazer, “legittimo esercizio del diritto di critica”

Sandro Donati, storico paladino della lotta al doping, già allenatore di Alex Schwazer, non diffamò Giuseppe Fischetto, medico della Fidal e figura di spicco della commissione antidoping dell’allora Iaaf, l’attuale World Athletics (federazione mondiale di atletica). Il procedimento, finito in tribunale a Trento, era scaturito a seguito della pubblicazione del libro scritto da Donati, 'I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer'. Fischetto, per tanti anni capo della struttura medica della Fidal, aveva ritenuto offensive alcune frasi riportate dall’allenatore romano. Dopo la richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero nell’agosto del 2022, l’ex primario del pronto soccorso di Frascati, si era opposto. Successivamente il gip aveva accolto solo parzialmente la richiesta di archiviazione formulata dal pm e aveva predisposto l’imputazione coatta per Donati per il reato di diffamazione in relazione a tre punti del libro. Il primo era la pubblicazione di una mail tra Fischetto e l’allora direttore del laboratorio antidoping russo qualche mese prima delle Olimpiadi di Londra 2012; il secondo l’accostamento del dottor Fischetto «ad un sistema sportivo corrotto"; il terzo l’accostamento di Fischetto, all’ipotesi, ritenuta da quest’ultimo infondata, della manipolazione dei campioni biologici di Schwazer dopo il controllo del gennaio 2016 che portò alla squalifica di 8 anni. Per Donati dopo il procedimento con rito abbreviato, è arrivata l’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, ovvero perchè il contenuto del libro «nel suo complesso si presenta come un legittimo esercizio del diritto di critica letteraria».