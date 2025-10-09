L'inchiesta che imbarazza l'atletica italiana: il fratello di Tortu squalificato per spionaggio illegale nei confronti di Jacobs

Giacomo Tortu, fratello del velocista azzurra Filippo, è stato squalificato e inibito per 3 anni (36 mesi) dal Tribunale della Fidal a seguito del caso di spionaggio illegale nei confronti di Marcell Jacobs, primatista italiano dei 100 metri con 9"80, medaglia d’oro dei 100 e della 4x100 (faceva parte anche Filippo Tortu) alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Procura della Fidal nei confronti di Giacomo Tortu aveva chiesto la pena massima della radiazione. Secondo quanto emerge dal dispositivo, Giacomo Tortu, si è assunto l’intera responsabilità della vicenda anche perchè unico imputato. E’ stata assolta la società Raptors Milano per la quale è tesserato Giacomo Tortu. Inoltre, sulla sentenza è stato scritto che l’azione è stata posta in essere nel presunto interesse del fratello, Sig. Filippo Tortu, estraneo alla vicenda e che notoriamente era, ed è, tesserato con le Fiamme Gialle e non con la Raptors Milano». Giacomo Tortu era finito in un filone dell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie di 'Equalizè, inchiesta della Procura di Milano. Secondo una testimonianza dell’ex superpoliziotto Carmine Gallo, Giacomo Tortu si sarebbe rivolto tra il 2021 e il 2022 alla società di sicurezza e investigazioni 'Equalizè per avere informazioni su sospetto doping di Marcell Jacobs, pare, per ricevere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff. Va precisato che Jacobs nella sua carriera non ha mai violato il Codice mondiale antidoping.