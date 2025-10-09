Platini e la rivelazione: “Prima di andare alla Juve avevo firmato con l'Inter”

"È vero, avevo firmato con l’Inter due anni prima di andare alla Juventus, ma le frontiere sono rimaste chiuse, perché in Italia gli stranieri non potevano arrivare. Quando la Juve è venuta a cercarmi, io sono stato rispettoso e ho chiamato l’Inter, li ho informati. Non conoscevo l’avvocato Agnelli quando mi ha cercato. Boniperti ha incontrato il mio agente, io ero libero. Avevo contatti in Inghilterra e in Germania. L’avvocato mi ha detto che dovevamo vincere la Coppa dei Campioni. Io gli ho detto 'facile, ci penso iò". Così Michel Platini nel corso del suo intervento al Festival dello Sport a Trento. "Liam Brady è stato un giocatore molto amato alla Juve, è stato un personaggio importante dei due anni precedenti - ricorda ancora Platini -. Su di me c'era scetticismo, i giocatori sono stati degli angeli ma l’atmosfera non era facile. Quando le cose non andavano bene non era mai colpa dei campioni del mondo che c'erano ma degli stranieri"