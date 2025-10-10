Super Paolini a Wuhan, l'azzurra domina la Swiatek (6-1, 6-2) e va in semifinale

Jasmine Paolini è approdata alle semifinali del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, con una prova maiuscola, ha sconfitto la polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone, apparsa però in evidente difficoltà.

Netto quindi il punteggio in favore della toscana, che si è imposta per 6-1 6-2. Domani, in semifinale, Paolini sfiderà la statunitense Coco Gauff, numero tre del mondo e del terza forza del torneo cinese. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno per un posto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula.