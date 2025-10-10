Ufficiale l'addio di "Moki" De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo: "Grazie maglia azzurra"

Monica De Gennaro ha ufficializzato che non vestirà più la maglia della Nazionale. Il libero di Piano di Sorrento, nata l’8 gennaio del 1987, aveva già fatto trapelare questa intenzione al termine del Mondiale vinto il 7 settembre a Bangkok.

Per "Moki" come viene soprannominata, una carriera infinita che, dal 3 gennaio del 2006 quando ha debuttato in azzurro, l’ha vista trionfare in giro per il mondo dando il suo prezioso contributo alla conquista della World Cup 2011, dell’Eurovolley 2021, di ben tre Volleyball Nations League (2022, 2024 e 2025), l’oro olimpico a Parigi 2024 e il titolo mondiale nel 2025. Monica De Gennaro nel 2025 ha vinto il Mvp della VNL nel ruolo di libero e al termine dei Campionati mondiali ha vinto il premio individuale di miglior libero.

«E' giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra, maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi 20 anni della mia vita - ha scritto De Gennaro - è giusto fare un passo indietro, lasciare spazio ai nuovi talenti che stanno crescendo, forti e pronti, e che sono certa sapranno scrivere pagine ancora più belle di quelle che abbiamo già vissuto. Mi mancherà viaggiare, allenarmi, scendere in campo con l’orgoglio di rappresentare l’Italia. Mi mancheranno le risate nello spogliatoio, la fatica negli allenamenti, perfino le delusioni, perchè anche quelle ci hanno rese più forti ma soprattutto, mi mancheranno le emozioni». Nella parte finale della lettera, De Gennaro ringrazia i commissari tecnici «che hanno creduto in me» ma anche la famiglia «sempre al mio fianco, nei momenti belli e soprattutto in quelli più difficili». 'Mokì ha concluso, «grazie, maglia azzurra. Con infinito amore...». (AGI)