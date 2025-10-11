Clamoroso al Master 1000 di Shanghai, Djokovic eliminato dal 204esimo al mondo Vacherot

Colpo di scena a Shanghai. Valentin Vacherot è il primo finalista nel penultimo Atp Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina.

Il 26enne tennista monegasco, proveniente dalle qualificazioni e 204esimo del ranking mondiale, ha eliminato in semifinale il serbo Novak Djokovic, quinto della classifica mondiale e quarta forza del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-4. L’ex numero 1 del mondo ha richiesto un time-out medico nel primo set. Nella seconda semifinale se la vedranno il russo Daniil Medvedev, n.18 Atp e 16esima testa di serie, e il francese Arthur Rinderknech, 54esimo del ranking mondiale.