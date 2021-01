Addio Solange, il noto sensitivo ritrovato morto nella propria abitazione

Solange è stato trovato morto oggi pomeriggio nella sua abitazione livornese di Collesalvetti. Il sensitivo, nonché volto molto noto della televisione, è stato ritrovato morto, all'età di 68 anni, dai vigili del fuoco. Da giorni, come hanno testimoniato alcuni amici, Solange non rispondeva al telefono ma, giunti a casa, si sono accorti che il cellulare suonava. Da lì la scelta di allertare i vigili del fuoco. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.