Lorella Cuccarini positiva al coronavirus: ad "Amici", ma in collegamento da casa

Lorella Cuccarini è positiva al coronavirus. O, forse, lo ha avuto perché, sebbene la notizia della positività sia trapelata solo oggi, in realtà il contagio dovrebbe risalire al periodo delle festività natalizie tanto che la showgirl sta bene, è asintomatica ed è in attesa di sottoporsi a un nuovo tampone per verificare l’eventuale avvenuta guarigione. Domani sera, comunque, la vedremo come sempre ad "Amici", dove è professoressa di ballo, ma in collegamento da casa.

