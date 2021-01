MasterChef Italia, ospite lo chef reggino Nino Rossi

MasterChef Italia torna oggi - giovedì 14 gennaio, alle 21.15 su Sky e Now Tv - con nuove sfide sempre più difficili per i 16 aspiranti chef rimasti in gara.

La Mystery Box di questa settimana nasconde cibi afrodisiaci, un mix delle pietanze famose per accendere il desiderio. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli illustreranno ai concorrenti le proprietà di questi ingredienti e li sfideranno a preparare un piatto che esalti le loro qualità. Solo tre concorrenti avranno l’occasione di far assaggiare il loro piatto ai giudici a cui spetterà il compito di scegliere il vincitore della sfida.

Nel quinto appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - in onda giovedì 14 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV - per l’Invention Test arriverà in cucina chef Nino Rossi, una stella Michelin con il suo ristorante Qafiz, a Santa Cristina d'Aspromonte, vicino Reggio Calabria, che porterà tre delle sue creazioni. Al centro della prova ci sarà la cucina calabrese, per troppo tempo relegata a una tradizione casalinga ma in realtà piena di pietanze gustose e uniche.

Il vincitore della Mystery Box avrà la possibilità di conoscere i piatti e confrontarsi con lo chef reggino Nino Rossi (stella Michelin con il Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte) per apprendere i segreti e le procedure giuste per utilizzare gli ingredienti, prima di assegnare ai suoi avversari il piatto stellato che dovranno replicare. Chi riuscirà a portare davanti ai giudici un piatto degno di chef Nino Rossi vincerà la sfida diventando così capitano della sua brigata nella prova in esterna.

© Riproduzione riservata