Anche io ho preso il Covid, ma per fortuna sto bene». Lo ha annunciato Serena Bortone, che si è collegata da casa per condurre il suo programma del pomeriggio "Oggi è un altro giorno» su Rai1. In studio, a fare le veci della giornalista che ha spiegato anche di non avere nessun sintomo, gli "affetti stabili" Gigi Marzullo e Gigliola Cinquetti. Ieri il programma non era andato in onda.

