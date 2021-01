Save the Date: Filippo Arlia dirige Danilo Rea e Giovanni Sollima con la Filarmonica della Calabria

Venerdì 22 gennaio alle 23, nella trasmissione SAVE THE DATE di RAI5, verranno messi in onda due concerti diretti dal Maestro Filippo Arlia, con Danilo Rea e Giovanni Sollima, registrati al Teatro Politeama di Catanzaro.

IL PROGRAMMA

Dal Concerto del 15 giugno 2019 al Teatro Politeama di Catanzaro. Solista Danilo Rea, Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Mestro Filippo Arlia.

P.I. Tchaikovsky - Overture - Fantasia "Romeo e Giulietta"

Rea- "E il Vento ti ascolterà"; "My Man"; "Fiori di neve"; "Giulia Morik"

Liszt - Poema Sinfonico n. 3 "Les Préludes"

Gershwin - An american in Paris

Dal Concerto del 18 maggio 2019 al Teatro Politeama di Catanzaro. Solista Giovanni Sollima, Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia

E.W. Elgar- Pomp and Circumstance, op. 39. (Marcia n. 1 in re maggiore)

E.W. Elgar - Concerto in mi minore per violoncello e orchestra, op. 85 (Adagio. Moderato; 2. Lento. Allegro molto; 3. Adagio; 4. Allegro. Moderato. Allegro, ma non troppo)

E.W. Elgar - Variations on an original theme for orchestra "Enigma", op. 36

