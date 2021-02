Grande fratello vip: diretta sospesa per 8 ore. Telespettatori in rivolta

"A causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non sarà disponibile dall’01:00 alle 09:00. #GFVIP". Con questo messaggio stringato è stata annunciata su Facebook e Twitter la sospensione per 8 ore, dall'1 di notte alle 9, della diretta televisiva dalla casa del Grande Fratello Vip. Una notizia che non è piaciuta a molti appasionati del programma, che hanno manifestato sui social il loro dissenso fra sospetti e ironia.

"GF VIP telecomandato - scrive robertospek - mi ricorda un giocattolo che avevo da bambino...decidevo di farlo girare da una parte all'altra o di fermarlo quando non andava dove volevo io. Siete ridicoli e il pubblico lo terrà presente per la prossima edizione...questa ormai è andata".

"Gli interventi tecnici fateli per il televoto - suggerisce Ludovica - visto che fate decidere in Italia i voti brasiliani, l’Italia vuole una cosa e fate decidere il Brasile! Intervenite per questo!".

"...a questo punto, non fateci vedere più nulla... - twitta Sandra - ne guadagneremo sicuro di salute! Stiamo vedendo tante cose incomprensibili che, sinceramente, non sopporto e che danneggiano questa lunghissima edizione del GFVIP, come in primis, la vittoria di persone poco meritevoli...".

"vergognatevi - incalza Debi - non si è mai visto un gf a telecamere spente.. non siete stati credibili fin dall'inizio ma dopo questa penso che ormai siate dei falliti proprio.. invece di tentare di risollevare la vostra credibilità così facendo ci avete dato ulteriore conferma della vostra falsità".

"Quello che è successo stanotte nella casa è vergognoso - è il parere di Raffaella - Sono vergognose le offese riservate a Dayane che ha confessato un amore noto, da mesi, a centinaia di migliaia di persone. Basta mortificare questa ragazza. Non potete più permetterlo".

