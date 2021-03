Luca Zingaretti rivela: "Ho avuto il Covid, torno a casa. Una parte di me resta qui con chi soffre"

Luca Zingaretti ha lasciato l'ospedale romano dove era stato ricoverato in seguito alla sua positività al Coronavirus. A renderlo noto è lo stesso attore, che ha interpretato il commissario Montalbano. La foto, che lo ritrae di spalle, seduto sul lettino di un reparto, è stata pubblicata sui suoi social.

«Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare». E' l’immagine postata su Instagram, che lo ritrae di spalle su un letto di ospedale, con le valigie accanto. Nei giorni scorsi Dagospia aveva diffuso l'indiscrezione. Attualmente Zingaretti è impegnato nelle riprese della nuova serie Sky Original "Il Re" che Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside.

