“Venus Club”, padrona di casa Lorella Boccia: al via lo show notturno tutto al femminile

Un nuovo late show tutto al femminile, imprevedibile e frizzante, arriva nella seconda serata di Italia 1. In onda da stasera a mezzanotte e quindici, “Venus Club”, un format che accoglie in studio – un locale notturno – professioniste dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tra volti conosciuti e artiste emergenti, pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. Un programma originale e innovativo, in cui le storie si raccontano, accadono e si vivono. Padrona di casa della nuova scommessa Mediaset la ballerina e conduttrice Lorella Boccia, ex concorrente di “Amici 12”, affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi, ospiti fisse delle puntate, e commentatrici a bordo campo di ciò che accadrà in studio.

«Tutte le persone che fanno parte della squadra di “Venus Club” mi conoscono dal punto di vista professionale e umano – ha detto la Boccia – perché hanno lavorato con me in “Rivelo” e nella fascia pomeridiana di “Amici”, per cui il programma mi è stato quasi cucito addosso. L’aspetto che abbiamo voluto mettere in risalto nel progettarlo è stato la capacità di aprirsi, di esprimersi senza alcun tipo di restrizione. Quindi esternare tutto, anche ciò che può sembrare banale o secondario. E così è stato, perché si è creata un’atmosfera interessante, divertente, ma anche di riflessione». Importante la presenza delle due speciali compagne di viaggio.

«Avere Iva e Mara durante tutto il percorso è stata una fortuna. Sono due donne schiette e dirette, capaci di esprimere un’opinione senza mezzi termini, come solo loro sanno fare. C’è stata subito sintonia tra noi, e oggi ci capiamo al volo, con un’occhiata, perché il loro compito è anche dire ciò che io non oso. Questo mi diverte tantissimo, perché loro possono esprimersi con estrema libertà, in un contesto che è già caratterizzato da grande spontaneità».

Interessanti anche altre presenze fisse del “Venus Club”, a partire dalla campionessa di flair bartender Daniela Istrate, barwoman acrobatica che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala. Ci saranno anche una band guidata da Micol Arpa Rock – autrice di cover di classici del rock eseguiti con l’arpa classica – e un gruppo di cameriere dalle straordinarie capacità performative, tra ballerine, pole dancer e contorsioniste. Ad ogni ospite verranno dedicati alcuni fotomontaggi inediti dell’artista Eman Rus.

Nella prima puntata Elettra Lamborghini parlerà del suo rapporto con gli uomini, e la fumettista catanese Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, racconterà la sua adolescenza da ragazza transessuale e le difficoltà dell’identificazione di genere. “Venus Club” è un programma di Marco Salvati, scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti e diretto da Alberto Di Pasquale.

