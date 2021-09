Tale e Quale Show non sarà tale e quale: tantissime le novità

Trasformismo come parola d’ordine e tanta voglia di giocare con l’ironia, senza perdere di vista la performance, in uno dei programmi più seguiti di Rai1, che domani sera (ore 21.25) torna con l’undicesima edizione, nel ricordo sentito della grande Raffaella Carrà. “Tale e Quale Show”, il format che vede i professionisti dello spettacolo cimentarsi nelle imitazioni di cantanti di successo, è stato presentato alla stampa dal padrone di casa Carlo Conti col cast e la giuria. Presenti anche Stefano Coletta (Direttore di Rai 1), Giovanni Anversa (Vice-direttore di Rai 1) e Leonardo Pasquinelli (Amministratore delegato Endemol Shine Italy).

Il traguardo

Un traguardo importante e non scontato, come ha affermato Conti ricordando l’inizio di questa grande avventura: «È difficile in ogni edizione creare un cast così variegato e anche quest’anno, come dico puntualmente ogni anno, è il cast più bello di tutti. All’inizio decidemmo di cambiare il titolo dall’originale spagnolo “La tua faccia non mi è nuova” (“Tu cara me suena”) a “Tale e quale”, aggiungendo poi “show”, perché lo spettacolo è una parte fondamentale del programma. L’edizione di quest’anno è dedicata simbolicamente a Raffaella Carrà e al varietà che “Tale e quale” rappresenta, di cui la gara e la competizione sono solo un pretesto. Infatti la votazione si svolge in fondo».

Il format

Un format che ogni anno si rinnova nei contenuti quindi, puntando soprattutto alla leggerezza e al divertimento, con giudici insolitamente clementi: «I giudici non criticano mai in modo violento ed esagerato – ha aggiunto Conti - perché ognuno dà il massimo di ciò che può. Il lavoro di preparazione è notevole, una vera e propria accademia, grazie alla squadra dei coach formata dalla new entry Antonio Mezzancella, vincitore di “Tale e quale show” nel 2018, con gli storici Emanuela Aureli, Maria Grazia Fontana, Daniela “Dada” Loi e Matteo Becucci, terzo classificato nel 2014».

Trucco e parrucco

Fondamentale anche quest’anno il contributo del reparto “trucco e parrucco” della Rai, altra colonna portante della trasmissione. A sfidarsi, imitando fattezze e voce di altri grandi protagonisti dello spettacolo saranno, come già annunciato, Ciro Priello dei The Jackal, già vincitore di “Lol – Chi ride è fuori”; Alba Parietti, Biagio Izzo, Stefania Orlando, Federica Nargi, i Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli (concorrente al “Gf Vip” dello scorso anno), Dennis Fantina (vincitore di “Saranno famosi”, prima edizione di “Amici”), Simone Montedoro e la cantante Deborah Johnson, figlia di Wess. E, infine, un talento tutto siciliano, l’artista palermitana Francesca Alotta, vincitrice tra le Nuove Proposte di Sanremo ’92 col brano cult “Non amarmi”, in coppia con Aleandro Baldi. Confermati Pinuccio Pirazzoli per le basi musicali e Fabrizio Mainini per le coreografie. Grandi novità anche in giuria, con Loretta Goggi e Giorgio Panariello affiancati quest’anno da un Cristiano Malgioglio “ringiovanito e più buono”, come ha detto Conti, che lo ha voluto fortemente per la sua capacità di narrare aneddoti interessanti sui cantanti da imitare. Grande ammirazione per Malgioglio anche da parte del direttore Coletta: «Spesso anche lui gioca con l'ironia, ma l'esperienza testuale delle più grandi canzoni italiane gli appartiene. Avremo quindi anche un tecnicismo in più».

Il quarto giurato

A votare e commentare le performance degli artisti anche un quarto giurato, diverso in ogni puntata, un fuoriclasse dell’imitazione che ogni settimana vestirà i panni di un personaggio noto (nella prima puntata sarà Vittorio Sgarbi), commentando e votando le esibizioni con le parole e le movenze dell’artista imitato per poi svelare la propria identità a fine serata. Si aggiunge quest’anno anche la preferenza social degli spettatori da casa, che influirà sulla classifica finale. I più votati riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

