La Nottataccia su RaiPlay: quanto siete disposti a rischiare per diventare famosi?

Nella sede Rai di via Asiago sta andando in onda un programma condotto da Ema Stokholma, dedicato alla tecno e alle musiche da club. Improvvisamente un’interferenza proietta sui maxischermi un gruppo di personaggi bizzarri. Indossano tute blu e portano sul volto la maschera di Carlo Conti. Sotto gli occhi esterrefatti di Ema, uno di loro scandisce un proclama: stanno arrivando per vendicarsi di questa televisione banale e addormentata che ha per giunta la colpa di non avere mai dato loro spazio. Un’altra scarica elettrica e poi il buio.

Comincia così la La Nottataccia

La nuova serie Original di RaiPlay, prodotta in collaborazione con iCompany e realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio. La serie, in quattro puntate, sarà pubblicata in esclusiva su RaiPlay in due uscite, le prime due puntate il 29 settembre e le successive il 6 ottobre.

“La Nottataccia è un programma che fonde diversi generi - comedy, teatro e musica dal vivo – sottolinea Elena Capparelli, direttore di RaiPlay- ed è realizzato in esclusiva per gli utenti della nostra piattaforma. Sarà un via vai di attori e cantanti, capaci di creare un’atmosfera sorprendente e ironica.”

L'Orchestraccia occupa la Rai

I componenti dell’Orchestraccia, gruppo musicale che non riesce più a trovare nessun ingaggio, attraverso Lillo, il loro manager, decidono di occupare la RAI. Una volta raggiunta la Sala A di via Asiago si preparano a resistere ad un lungo assedio, mandando in onda ad oltranza il loro nuovo singolo, certi del riscontro del pubblico e dei compensi della Siae per la messa in onda. Mentre una serie di incidenti di percorso sembra bloccare l’ingegnoso progetto, della RAI occupata da un gruppo di pazzi che indossano una maschera di Carlo Conti.

Ospiti inattesi cominciano ad arrivare per sostenere la battaglia della band

Fra questi Stefano Fresi, Noemi, Bugo, gli Extraliscio, Edoardo Bennato, Max Gazzè, Francesco Sarcina, Paul Gazebo, Paolo Belli, Clementino e moltissimi altri. Tutti partecipano a questa folle kermesse supportata dal pubblico. Davanti a via Asiago, infatti, si raduna una grande folla. E così, mentre la Rai tenta la trattativa inviando delle mediatrici, prima Claudia Gerini e poi Carolina Crescentini, Lillo si frega le mani per la notorietà dei suoi protetti e concorda un tour mondiale che toccherà anche Ariccia. Ma nel frattempo le forze dell’ordine stanno per fare il loro ingresso in studio. All’Orchestraccia non resta che arrendersi e abbandonare l’occupazione. Se ne vanno seguiti anche da Ema che, nel frattempo, ha sposato la causa del gruppo. Mentre fuggono per i sotterranei di via Asiago si imbattono in uno sconosciuto che indossa come loro una maschera di Carlo Conti…

