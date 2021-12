Televisione, torna Alessandro Borghese col suo tour per ristoranti

Dalla Valpolicella a Lampedusa sino a Trento, stasera riparte la caccia al “dieci” di Alessandro Borghese, in viaggio lungo lo Stivale alla ricerca del ristorante perfetto con il suo van dai vetri oscurati, alla scoperta di nuove tendenze della ristorazione italiana.

Da oggi ecco le nuove sfide di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – per sei settimane, in prima serata su SkyUno (e in streaming su NOW).

Format confermatissimo: in ogni puntata ci saranno quattro ristoratori in gara, intenzionati a stupire lo chef Borghese e conquistare i colleghi, destreggiandosi fra simpatie e strategie, trabocchetti e astuzie. Un meccanismo semplice e vincente che è diventato un appuntamento fisso per il pubblico, un vero e proprio cult della televisione italiana che fa tendenza, trasformando onesti ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Senza esclusione di colpi.

Il meccanismo di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” rimarrà immutato: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara sempre più diretta e intensa.

In palio per il vincitore di ciascuna puntata l’ambito titolo di miglior ristorante del territorio e un contributo economico da investire nella propria attività. In questo nuovo viaggio lungo la Penisola, Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: la Valpolicella nella provincia di Verona, l’isola di Pantelleria in Sicilia, Siena, Asti, la Barbagia (nella Sardegna centrale, sui fianchi del massiccio del Gennargentu). Si parte stasera dal Trentino per eleggere il miglior ristorante di cucina ecogreen: in uno dei luoghi più verdi d’Italia, portando in tavola piatti gustosi ma con grande attenzione alla salvaguardia dell’ambiente circostante.

Ma prima che si aprano le danze, come da tradizione, lo chef Borghese sottoporrà ogni cucina ad una rigida ispezione e infine, sarà il suo giudizio a confermare, o ribaltare, il risultato.

© Riproduzione riservata