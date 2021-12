«Stanotte a... Napoli» di Alberto Angela vince il prime time a Natale. Ecco dove rivederlo in streaming

Ha vinto la scommessa di Rai1 di puntare sulla divulgazione nella prima serata natalizia. Con quasi il 23 per cento di share e una media di oltre 4 milioni di telespettatori, «Stanotte a... Napoli» di Alberto Angela si aggiudica largamente il prime time del 25 dicembre, con il suo viaggio notturno nei luoghi inesplorati e famosi della città, in un percorso scandito da ricordi, suggestioni e naturalmente musica: «Colpisce che in una festività tradizionalmente contrassegnata da una fruizione televisiva disimpegnata, alla ricerca di evasione e leggerezza - commenta il direttore di Rai1 Stefano Coletta - il pubblico abbia premiato così la narrazione colta e solenne di Alberto Angela. Giancarlo Giannini, Serena Autieri, Serena Rossi, Massimo Ranieri, Marisa Laurito e Salvatore Bagni hanno punteggiato il percorso per le vie di Napoli conferendo alla puntata mille sapori diversi».

E' possibile rivedere la puntata in streaming su RaiPlay

Durante la serata, il successo di share di "Stanotte a Napoli" era stato anticipato da una straordinaria partecipazione social attorno un evento televisivo che per Coletta segna «una nuova sperimentazione linguistica», resa possibile anche dalla qualità del lavoro delle «tante professionalità interne» coinvolte nel progetto e in particolare dall’impegno del centro di produzione Rai di Napoli: «Angela ha intrecciato l’affabulazione all’intrattenimento, l’intimità del silenzio notturno alla visceralità napoletana».

«Sono felice che le famiglie italiane la notte di Natale abbiano scelto la divulgazione e la grande cultura», ha dichiarato Alberto Angela. «E' un bellissimo regalo per il nostro paese e per il nostro futuro. Ora ci dedichiamo a «Meraviglie», in onda a partire da dopodomani, martedì. Un grande abbraccio a tutti».

© Riproduzione riservata