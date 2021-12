Lutto per Miriana Trevisan, informata in diretta durante il Grande Fratello Vip

Lutto in diretta tv. Nella casa del Grande Fratello Vip momento di dolore per Miriana Trevisan. L'attrice è stata informata della morte dello zio da parte degli autori del reality show, che l'hanno chiamata in confessionale e messa in contatto con i familiari. Tornata in giardino insieme ai compagni, dopo la notizia Miriana si è lasciata andare a un lungo sfogo, in lacrime: "Quest'anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest'estate e adesso mio zio". Trovando il sostegno degli inquilini, la concorrente si è sfogata raccontando che lo zio era malato da tempo: "Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo".

