Lotteria Italia, il premio da 1 milione venduto a Trapani. I 5 milioni vanno a Roma. Ecco i biglietti vincenti

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato la serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria. Ben tre sono stati venduti nel Lazio. Adesso è iniziato l'abbinamento dei premi e in Sicilia, esattamente a Trapani, è andato il premio da 1 milione. Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto T 018060 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 297147 venduto a Formigine, in provincia di Modena. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 330633 venduto a Roma.

Anche quest'anno l'appuntamento è con Rai1, con "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia". Lo show è condotto da Amadeus e prevede la partecipazione di tanti ospiti: da Mara Venier a Lino Banfi, fino a Beppe Fiorello, la barcellonese Francesca Chillemi, Paolo Fox, il messinese Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Sarà proprio il gioco denominato gli “Insoliti noti” ad abbinare i biglietti estratti ai protagonisti della serata. Il gioco prevede che cinque vip indovinino, grazie agli indizi che fornirà Amadeus, alcuni personaggi famosi da foto che li ritraggono da bambini. In base al punteggio ottenuto determineranno l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti estratti durante la serata. Il vip più bravo farà attribuire il primo premio e via via a scalare.

Le cifre della lotteria

Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi. Il Lazio, riporta agipronews, si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 19% del dato nazionale), il 40,8% in più rispetto allo scorso anno.

Segue a stretto giro la Lombardia, che supera di poco il milione di tagliandi (+38,2%), confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 608mila tagliandi staccati (+57,2%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all’Emilia-Romagna, che si ferma a 577mila, in cui l’aumento è stato del 48,1%.

Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

