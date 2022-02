"Beforeigners", su RaiPlay la seconda stagione del crime thriller fantascentifico di Hbo

Un terribile serial killer si aggira indisturbato per le vie di Oslo, lasciandosi dietro una lunga scia di omicidi che sembrano connessi ad uno dei più famosi criminali della storia. Arriva da venerdì 11 febbraio, in boxset, in esclusiva su RaiPlay, la seconda stagione di “Beforeigners”, il crime thriller fantascientifico di HBO Europe, in prima visione per l’Italia sulla piattaforma digitale Rai.

Scritti da Eilif Skodvin ed Anne Bjørnstad e diretti da Jens Lien, nei nuovi sei episodi ritroviamo il detective Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) e la poliziotta vichinga Alfhildr (Krista Kosonen), che dopo aver risolto un caso legato al misterioso arrivo di migranti provenienti da diverse epoche del passato, devono adesso investigare su una serie di omicidi che sembrano essere legati alla figura del noto serial killer del Diciannovesimo secolo Jack lo Squartatore. Ma, proprio mentre i due detective sono impegnati in una corsa contro il tempo per fermare un assassino squilibrato, scoprono nuove risposte sulle possibilità dei viaggi nel tempo e incredibili rivelazioni sul passato e sul futuro della loro stessa vita.

EPISODI DELLA SECONDA STAGIONE

S2E1

Alfhildr e Lars si riuniscono per investigare su uno strano omicidio che suscita un inquietante interrogativo: Jack lo squartatore può aver viaggiato nel tempo fino ad arrivare nel presente?

S2E2

Una lettera macabra manda le indagini di Lars e Alfhildr in una nuova direzione.

S2E3

Mentre la caccia a Ben Joseph si fa sempre più serrata, Alfhildr e Lars tramano per scoprire un nascondiglio dei neoluddisti.

S2E4

La scomparsa di una cartomante porta Alfhildr e Lars sulle tracce del killer a cui stanno dando la caccia.

S2E5

Con la vita di un uomo in bilico, Alfhildr e Lars decidono di adottare un metodo poco ortodosso per cercare la verità.

S2E6

Alfhildr si sveglia in una situazione inaspettata e deve trovare il modo di tornare indietro.

CAST

Nicolai Cleve Broch (Lars Haaland), Krista Kosonen (Alfhildr Enginnsdóttir), Tobias Santelmann (Olav Haraldsson), Paul Kaye (John Roberts), Ann Akinjirin (Precious), Jade Anouka (Adepero), Billy Postlethwaite (Isaac Ben Joseph), Hedda Stiernstedt (Volva), Philip Rosch (Henry), Ragnhild Gudbrandsen (Wenche), Ylva Bjørkaas Thedin (Ingrid), Stig Henrik Hoff (Tore hund), Stig Amdam (Harald), Ingunn Beate Øyen (Politisjef), Nader Khademi (Alex), Lavrans Haga (Jørn), Agnes Kittelsen (Marie), Kyrre Haugen Sydness (Gregers).

