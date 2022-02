Un siciliano doc nel pool del vice questore Fosca Innocenti

Un giallo di provincia in cui i canoni del poliziesco vengono declinati al femminile, con la leggerezza della commedia sentimentale sullo sfondo, nella nuova fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”, in onda da stasera alle 21.44. Quattro puntate, dirette da Fabrizio Costa per Banijay Studios Italy ed RTI, che seguono le imprese di una squadra investigativa composta quasi esclusivamente da donne.

Protagonista Vanessa Incontrada nei panni di Fosca, vicequestore di Arezzo, dotata di uno straordinario istinto dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Ostinatamente single, ma con un debole per l’amico Cosimo (Francesco Arca), la donna è al capo di una squadra composta dalle ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini) e Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) con l’agente Pino Ricci, siciliano doc trasferito in Toscana, fortemente legato alla terra e alla fidanzata lontana. Lo interpreta l’attore palermitano Francesco Leone, spalla di Enrica Bonaccorti nel programma di Tv8 “Ho qualcosa da dirti”. «È un ragazzo timido e riservato. È coccolato da queste donne forti che scendono in campo, mentre lui preferisce starsene in commissariato, alla sua scrivania. Ma possiede un buon intuito che aiuta la squadra a risolvere le indagini».

L’attore rivela come il personaggio sia stato completamente revisionato rispetto alla prima stesura di copione. «Inizialmente Pino avrebbe dovuto essere un trentacinquenne romano. Per il ruolo ho fatto il provino, sia in dizione che con la mia cadenza. Questa versione siciliana è piaciuta di più». Importante per la resa del personaggio anche il rapporto col regista Fabrizio Costa. «Con Fabrizio abbiamo creato un bellissimo rapporto e mi ha chiesto consigli sul siciliano, perché ci saranno alcun sketch con Vanessa e le altre ragazze dove parlo in dialetto stretto e loro non mi capiscono. Questa è stata una mia idea, non scritta nel copione, che a lui è piaciuta molto».

Come Pino, il suo personaggio, anche Leone è profondamene legato alla sua terra, dove è nato l’amore per il cinema grazie ad un’esperienza folgorante. «Ho vissuto una settimana incredibile a Pantelleria con Luca Guadagnino, facendo una figurazione speciale in “A bigger splash”. Vedendo cento persone che lavoravano all’unisono per dare vita a una scena con solo due interpreti, mi sono innamorato del mestiere e ho deciso di intraprendere corsi teatrali presso la Scuola di Cinema del Sud nella mia città. Terminato il liceo, mi sono trasferito a Roma per iniziare l’accademia».

Scritta da Dido Castelli e Graziano Diana, “Fosca Innocenti” vede nel cast anche Giorgia Trasselli, Irene Ferri, Claudio Bigagli e Maria Malandrucco.

© Riproduzione riservata