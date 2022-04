Da domani "Servant of The People", la serie di cui è protagonista Zelensky

Settimana densa di appuntamenti quella che va da domani al 10 per tutti gli appassionati di serie televisive; tante nuove uscite distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia.

Si comincia subito da domani su Netflix con la serie sudcoreana animata «Business Proposal», commedia basata attorno agli equivoci dopo uno strano appuntamento al buio.

Ma l’evento della settimana è certamente la messa in onda, sempre domani, su La7 di «Servant of The People», la serie tv di cui è protagonista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei panni di un professore di liceo, Vasily Petrovy Goloboroko, la cui vita prende una svolta inaspettata quando un suo video denuncia contro la corruzione diventa virale, portandolo così verso la carica di presidente dell’Ucraina. Una serie che ha dato eccezionale popolarità all’attore, che poi ha deciso di candidarsi alle elezioni, vincendole con oltre il 73 per cento dei voti.

Luca Bizzarri sarà la «voce» italiana di Zelensky nella serie. «Sarò i suoi fiati – dice l’attore – , le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Ogni ruolo, ogni rappresentazione mette l’attore di fronte all’umanità, alla storia delle persone. Ecco perché accettare un lavoro come questo, in un momento così difficile, un po’ mi fa stringere lo stomaco. Perché questa sit-com, queste parole che andrò a dire, hanno cambiato la storia dell’Europa e del mondo intero, comunque la si pensi».

Martedì invece ci si sposta su Sky Investigation per la quarta stagione di «Balthazar», la serie cult in Francia seguita da quasi 7 milioni di telespettatori a puntata.

Mercoledì 6 debutterà su Disney+ «Single Drunk Female», ovvero la storia di Samantha Fink, un’alcolista irriverente di 28 anni che, dopo un’imbarazzante figuraccia in pubblico, per smaltire la sbornia ed evitare il carcere, è costretta a tornare a casa da Carol (Ally Sheedy, «Breakfast Club»), la madre tanto ingombrante quanto assente.

La settimana delle novità si chiude venerdì 8: si torna su Netflix per la quinta stagione di «Elite», la serie di culto ambientata in un prestigioso liceo privato spagnolo, Las Encinas, frequentato dai rampolli delle più ricche famiglie della Spagna.

