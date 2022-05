Riecco il mondo soprannaturale di "Stranger Things"

Siete pronti a tornare nello spettrale mondo di “Stranger Things”? La quarta stagione della serie tv parte oggi, su Netflix, composta da nove puntate in totale, sette dei quali saranno immediatamente disponibili, per una nuova immersione nel mondo soprannaturale che ha stregato milioni di fan a tutte le latitudini.

Dov’eravamo rimasti? Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione nella cittadina americana di Hawkins. Per la prima volta la combriccola di amici si separa, complice l’inizio del liceo e i primi patemi di cuore e in questo frangente il mondo del Sottosopra tende un nuovo agguato, come un virus che non muore mai e ogni volta, ritorna ad attaccare con maggiore enfasi.

Le prime due puntate hanno un passo più lento, seguendo da vicino tutti i personaggi più importanti, un modo per ricucire il legame emotivo con ciascuno di loro, prima che l’adrenalina ricominci a scorrere copiosamente. Dungeons & Dragons ritorna al centro della narrazione con l’irruzione sulla scena di un demone in cerca di sacrifici umani – Vecna – e la quarta stagione riprende con un carico di incubi e visioni, spingendo sull’acceleratore con uno stile horror e splatter, alzando il livello della battaglia contro il soprannaturale ma lasciando anche intravedere la crudeltà dei bulli e di chi detiene l’autorità.

Creata dai Duffer Brothers – che hanno diretto gli episodi 1, 2, 7, 8 e 9 – “Stranger Things” ha visto il rilancio di Winona Ryder (Joyce Byers) affiancata dal poliziotto David Harbour (Jim Hopper) ma sin dalle prime battute, sono i giovani protagonisti a prendersi tutta la scena ambientata nello stato dell’Indiana nel 1983, partendo da Millie Bobby Brown (Undici), seguita da Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) Joe Keery (Steve Harrington) e Maya Hawke (Robin Buckley).

Accanto ai Duffer Brothers, Shawn Levy dirige il terzo e quarto episodio mentre Nimród Antal sarà dietro la macchina da presa per il quinto e il sesto. Ma non sarà questo l’atto finale, difatti Netflix ha già confermato il prossimo varo della quinta e ultima stagione, la battaglia definitiva per la salvezza – o la condanna – del nostro mondo, così come lo conosciamo.

