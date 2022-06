"Only Fun-Comico show" con Elettra Lamborghini e PanPers: bentornato buonumore!

I grandi spettacoli comici dal vivo sono tornati a portare il buonumore dopo i due anni di pandemia. «Only Fun – Comico show», nuovo programma prodotto da Colorado Film per Discovery Italia, di cui stasera alle 21.35 su Nove (canale 9 del digitale terrestre e 145 di Sky) viene mandata la terza delle cinque serate (le prime due con una media del 2,2% di share e oltre 620.000 spettatori), ne è fulgido esempio.

Capitanata dall’inedito trio composto da Elettra Lamborghini e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino), la trasmissione vanta un cast di fuoriclasse della risata che si alterna ogni settimana sul palco del Teatro Galleria di Legnano con stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti, in un continuo circuito tra palco e backstage, che dà un ritmo vivo e incalzante. Nel cast dei comici Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia. E, inoltre, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

Il format come struttura si pone sulla scia di “Zelig” e dello stesso “Colorado”; ma offre qualcosa in più, come sottolinea Cassini: «Rispetto alle tre ore e mezza di questi format storici, “Only Fun” inizia alle 21.35 e si conclude alle 23.35; quindi è una trasmissione per divertire tutta la famiglia. La produttrice Luisella Sacchi ha scelto i comici, riuscendo a formare un cast d’eccezione. Mi ha convinto la particolare verve e il fatto che i colleghi che partecipano sono tutti amici. Credo che lo show funzioni perché tutti abbiamo raggiunto maturità umana e professionale; non c’è competizione tra noi, ma rispetto e serenità».

Coerentemente con la filosofia dello show, Cassini riprende i suoi celebri pezzi dedicati alla coppia: «È un argomento che dà infiniti spunti ed è piacevole da trattare, un evergreen. Non esiste uomo o donna che non abbia vissuto ciò che racconto, affrontando le tensioni quotidiane della coppia e risolvendole con l’ironia». Aria di Sicilia e ricordi d’infanzia invece nei nuovi monologhi del gelese Giovanni Cacioppo: «Racconto episodi della mia infanzia siciliana, narrando personaggi e situazioni che hanno colorato la mia vita di allora, dal ragazzo che portava le bombole alla zia del Canada, al modo di fare la spesa, quando si risparmiava su tutto, entrando nei supermercati con le buste già in mano. Oggi che sono avanti negli anni mi piace l’idea di rievocare quei tempi in chiave ironica e cercando di rendere le situazioni di allora universali. Il pubblico sta rispondendo bene perché si riconosce in ciò che racconto». La regia è di Marco Beltrami. Tutte le puntate disponibili in anteprima su discovery+.

