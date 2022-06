"Obi-Wan-Kenobi", l'attesa miniserie è arrivata su Disney+

Che la forza sia con voi. Attesissima, è sbarcata su Disney+ la miniserie – in sei puntate – “Obi-Wan-Kenobi”, con Ewan McGregor nei panni del venerabile Maestro Jedi più famoso del mondo creato da George Lucas, con milioni di fan in tutto il mondo e un entusiasmo che ha contagiato diverse generazioni dagli anni ’80 in poi.

Si tratta di un grande ritorno perché l’attore britannico (apprezzato in “Moulin Rouge”, “The Island” e nella serie motociclistica itinerante, “Long Way Up”) l’ultima volta aveva già indossato i panni – e brandito la spada laser – di Obi Wan Kenobi nel 2005, con la conclusione della seconda trilogia e il film “Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, quando si consumava il celebre tradimento dell’amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro della forza e trasformatosi in Darth Wader.

La miniserie al via è ambientata dieci anni dopo “La Vendetta dei Sith”, a metà strada tra la trilogia iniziale (negli anni ’70/80) e la successiva, a inizio duemila; a seguito del tradimento del suo allievo, per lunghi anni Obi-Wan si è tenuto in disparte, rinunciando alla forza, muovendosi ai margini dell’esistenza. Ma il destino è in agguato: «Siamo partiti dall'idea che fosse una persona spezzata - afferma McGregor alla stampa - era un uomo distrutto dal fatto di aver perso la fede. Pensavo che sarebbe stato interessante condurlo in un luogo più oscuro e poi, nel corso della serie, vederlo ritrovare la propria fede e tornare a essere l’Obi-Wan che tutti conoscevamo e amavamo».

Oltre McGregor, tornerà in scena anche Hayden Christensen, che aveva interpretato Vader ma il cast comprende Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Le sei puntate di “Obi-Wan Kenobi” sono dirette da Deborah Chow, che è anche la showrunner e una degli executive producer ad aveva già fatto il proprio ingresso nella galassia di Star Wars, dirigendo due episodi della serie “The Mandalorian”. Gli executive producer comprendono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Ewan McGregor e Joby Harold mentre Natalie Holt si è occupata della colonna sonora della serie e il maestro John Williams – il creatore del tema di “Indiana Jones” e “Harry Potter” - ha firmato anche questo tema originale, già entrato nel cuore dei fan.

