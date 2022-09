Diritti Tv: Dazn, accordo per l'acquisto delle attività di Eleven Group

Group, la piattaforma di entertainment sportivo a livello globale, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group, un provider internazionale per la trasmissione in streaming di eventi sportivi nazionali e internazionali.

L’operazione - annuncia la società - espande le capacità di DAZN all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione e consentendo di raggiungere nuovi territori e ampliare il portafoglio dei diritti calcistici e generare nuovi flussi di ricavi.

© Riproduzione riservata