Paura al Grande Fratello Vip, sviene Cristina Quaranta. Urla nella casa

Grande paura al Grande Fratello. Nel corso del pomeriggio una delle concorrenti, Cristina Quaranta, è svenuta all'improvviso. La regia in quel momento stava inquadrando Elenoire Ferruzzi che stava chiacchierando con Antonella Fiordelisi. Ad un certo si sono sentite delle urla provenire dalla zona bagno. Quando la regia ha cambiato inquadratura per qualche istante si è vista la Quaranta a terra e i compagni correre verso di lei (come si vede nel video postato). Chiesto l’immediato intervento da parte del Grande Fratello Vip. Pochi secondi dopo la regia ha censurato. Non si conoscono le sue condizioni, ma sui social la preoccupazione è tanta: "Si sentono solo ambulanze che vanno verso la casa del GF. Speriamo che non sia per Cristina".

