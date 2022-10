Da novembre Fiorello con 'Viva Rai2', l'annuncio di Fuortes in Cda

Si chiamerà 'Viva Rai2' il nuovo programma di Fiorello per la Rai. E’ questo il titolo che l’amministratore delegato, Carlo Fuortes, ha usato stamattina nel presentare nel Consiglio di amministrazione dell’azienda il nuovo progetto dell’artista, autore e intrattenitore. 'Viva Rai2' consisterà in 135 puntate e andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2. Durerà fino a giugno. E’ previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay, il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre il sabato e la domenica, su Radio2, il meglio della settimana.

Cdr Tg1 a Fiorello, nessuna guerra ma chiediamo rispetto

«Care colleghe e cari colleghi, siamo sconcertati da come la legittima difesa di uno spazio informativo e del proprio lavoro, di fronte ad una decisione sulla quale non c'è stato alcun confronto o informativa con l’azienda, venga trasformato pubblicamente in uno scontro da cortile, tanto più odioso in quanto ci mette in contrapposizione ad un professionista come Fiorello che tutti noi amiamo e stimiamo». Lo afferma in un comunicato il Cdr del Tg1 costituito da Leonardo Metalli, Roberto Chinzari e Virginia Lozito.

«Ci piace la sua satira - sottolineano nella nota - non ci piace la satira di cattivo gusto che banalizza tutto in dualismo elementare tra buoni e cattivi, che ridicolizza e diffama il nostro lavoro. Chiediamo rispetto - sostengono - per il lavoro di tanti professionisti, che in questi mesi stanno cercando di raccontare al meglio al grande pubblico la quotidianità e gli eventi straordinari, facendo il proprio dovere di giornalisti del servizio pubblico. Invitiamo i colleghi che criticano la nostra difesa del Tg1 a informarsi prima di vergare i loro commenti. Dall’azienda ci è arrivata la notizia di un ripensamento sulla collocazione e quindi ha annullato l’incontro di oggi. Di conseguenza la nostra assemblea per ora viene rinviata. Resta la richiesta all’azienda di un incontro su questa tema. Per quanto riguarda Fiorello - precisano - noi teniamo a sottolineare che stimiamo e ammiriamo il suo genio creativo e a lui abbiamo scritto questa lettera che decidiamo insieme di rendere pubblica».

