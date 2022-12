Striscia la Notizia: il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: coppia più longeva

Dopo Argentero-Siani, Siani-Incontrada e Friscia-Lipari, da lunedì 12 dicembre tornano a Striscia la notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che iniziano la loro 29esima edizione consecutiva. Con 2.579 puntate condotte insieme, la coppia Greggio-Iacchetti è la più longeva del tg satirico.

Ezio Greggio, 4.233 puntate in curriculum, è a Striscia la notizia fin dal primo giorno: il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti invece debutta nel varietà di Antonio Ricci il 26 settembre 1994 e, a oggi, ha condotto 2.765 puntate. La coppia resterà al timone di Striscia fino all'11 febbraio 2023. Ezio Greggio commenta: «Ho passato metà della mia vita seduto dietro il bancone di Striscia. Sono un pezzo dell'arredamento, un pilastro delle fondamenta e un abitante capostipite di quella casa. Passeremo con i nostri telespettatori delle belle vacanze di Natale, di fine e inizio anno insieme: io e il mio socio vi garantiamo serate divertenti direttamente presso il vostro domicilio. Arriviamooooo!». Enzo Iacchetti aggiunge: «Quando ricomincio Striscia con Ezio, sono felice come quando nasce un figlio».

Giancarlo Scheri, direttore di rete, conclude: «Saluto e ringrazio Friscia e Lipari, duo che lascia Striscia forte di ascolti in crescita, nonostante il valore dell'offerta calcistica qatariota. Su Canale 5, intanto, il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Striscia la notizia sigla uno dei momenti più attesi della stagione televisiva. Passato rivoluzionario e solido presente del tg satirico, la coppia è un caposaldo del programma più iconico di Antonio Ricci, deus ex machina della TV italiana. In bocca al lupo, dunque, e buon lavoro a tutta la grande squadra di Striscia!».

