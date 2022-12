Harry e Meghan nel nuovo trailer della docuserie di Netflix accusano i reali di aver mentito

«Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggere noi». E’ quanto afferma il principe Harry riferendosi alla famiglia reale in un nuovo trailer della docuserie di Netflix che lo vede protagonista con la moglie Meghan. Si tratta delle anticipazioni sulla seconda parte della storia dei duchi di Sussex in arrivo giovedì sulla piattaforma online americana dopo che la scorsa settimana è andata in onda la prima. Ma i tre episodi conclusivi sono destinati a scatenare molte più polemiche degli altri, in quanto si riferiscono allo strappo fra i Sussex e la famiglia reale avvenuto nel 2020 e già si percepisce il tono di nuove accuse lanciate anche contro il principe William. «Sono stata data in pasto ai lupi», dice invece Meghan nel trailer, riferendosi alla mancanza di protezione da parte della corte rispetto agli attacchi dei media contro di lei, anche di tipo razzista. Mentre Harry ricorda quando ha detto «dobbiamo andare via di qui» a fronte di una ormai impossibile permanenza della coppia nel Regno Unito per una serie di ragioni, dalla costante pressione dei media, alla conseguente mancanza di privacy fino ai rischi per la loro sicurezza.

