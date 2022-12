"Chaplin - I capolavori", su Raiplay dieci film del maestro del cinema per un Natale senza tempo

Per chi vuole riempirsi gli occhi di capolavori senza tempo, su RaiPlay è in arrivo un regalo di Natale speciale. Dal 24 dicembre sulla piattaforma della Rai l’ imperdibile offerta “Chaplin – I capolavori”, una raccolta di film realizzati da Charlie Chaplin, padre dell’immortale Charlot e fra i più grandi maestri del cinema mondiale. Dieci i film contenuti nel prezioso cofanetto: “Il circo”, “Il grande dittatore”, “Luci della città”, “Luci della ribalta” e ancora “Il monello”, “Monsieur Verdoux”, “Un re a New York”, “La donna di Parigi”, “Tempi moderni” e “Febbre dell’oro”. Tutti i dieci titoli sono pietre miliari nella storia della settima arte, restaurate dalla Cineteca di Bologna e disponibili in HD. Insomma un Natale in compagnia della genialità dell’ attore e regista britannico, capace di stregare un pubblico di tutte le età.

