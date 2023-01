"C'è posta per te", il debutto è un successo. Maria De Filippi regina d'ascolti

«Ancora un debutto vincente per "C'è posta per te", il programma-manifesto della sua ideatrice e conduttrice Maria De Filippi». Lo sottolinea Canale 5 in una nota. «La puntata di sabato 7 gennaio - in onda in prima serata, su Canale 5 - domina incontrastata gli ascolti della giornata con 4.898.000 spettatori il 30.16% di share. Per il people-show giunto quest’anno alla 26esima edizione, un successo confermato dal riscontro sul pubblico attivo, con una share record del 33%, e sui 15-34enni, con il 41.5%».

Giancarlo Scheri, direttore di Rete: «Con la sua combinazione di emozioni, batticuore e allegria, si è ricreata la magia di "C'è posta per te"». Il programma più iconico di Maria De Filippi è tornato a illuminare il sabato sera di Canale 5, regalando a tutti calore e umanità, leggerezza e sorrisi. Al di là dei numeri - sempre più che eccellenti -, quello che conta è la bella tv che Maria sa regalare al pubblico dell’ammiraglia Mediaset. Traguardi editorialmente rilevanti e mai scontati, raggiunti grazie a Maria De Filippi, al team Fascino e alla struttura produttiva Mediaset, gruppi contraddistinti da forte passione e professionalità insuperabili. Bravi!».

