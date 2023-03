«Benedetta primavera»! Il grande ritorno di Loretta Goggi in tv, da stasera su Rai1

Una grande professionista dalle tante anime artistiche (attrice, doppiatrice, cantante, imitatrice, con un passato glorioso nel varietà come showgirl), dopo trent’anni, torna da stasera su Rai1 come protagonista assoluta di quattro prime serate con «Benedetta Primavera», un varietà che rappresenta una summa dei suoi talenti. Loretta Goggi, assieme a Stefano Coletta e Claudio Fasulo (direttore e vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai) e a Ilaria Dallatana (Amministratore Delegato Blue Yazmine), ha presentato alla stampa il suo one woman show, pronta ad offrire al pubblico uno spettacolo a 360 gradi in cui, trattando in ogni puntata un tema diverso, passerà liberamente da “ieri” a “oggi”, attraverso personaggi, generi, momenti significativi della cultura pop, attingendo anche dalle preziose Teche Rai.

Un viaggio che l’artista ha accettato di intraprendere dopo un lungo corteggiamento: «Il talento va messo a frutto e non seppellito – ha detto – Sono tornata a fare l’unica cosa che so fare. Ho iniziato a 10 anni a lavorare come attrice e da lì sono passata al varietà, alle imitazioni, alla conduzione, alla musica e al quiz. Tornare per me è come riapprocciarmi ad una sorta di primo amore, ad una tv vicina, nella qualità e nell’impegno, a quella che ho lasciato anni fa». Non è mancato il commosso ricordo del marito Gianni Brezza, partner di lavoro e di vita, scomparso nel 2011: «In questa nuova avventura non parto con la coperta di Linus perché mio marito non c’è più, ma ho una squadra eccezionale che mi fa sentire abbastanza tranquilla».

In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare – tra emozione, chiacchiere, gioco, balletti, musica e divertimento – programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch.

«Sono tornata a fare le imitazioni e a recitare – ha aggiunto –. Posso andare sottobraccio con la mia età e affrontare con la mia faccia e le mie rughe personaggi che facendo il varietà è difficile fare apprezzare al pubblico, che sembra gradire di più la bella fisicità. Non ho mai impostato nulla sulla fisicità. Non sono diventata un’icona, ma spero di essere una brava professionista e di questo ringrazio la tv che mi ha tenuta a battesimo».

Compagni di viaggio della Goggi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che la affiancheranno in diversi momenti dello show. «Da tempo non ci trovavamo con una professionista come Loretta, donna delicata ma con una grinta incredibile – ha sottolineato Bizzarri – . Fino a 20 giorni fa diceva di voler cantare solo in playback, poi ha cantato dal vivo e ha dimostrato di avere ancora una voce potentissima!». «Il talento vero e l’intelligenza producono sempre arte moderna e mai vecchia – ha aggiunto Kessisoglu – e Loretta è un’artista moderna, sempre avanti».

Per questo ritorno la Goggi ha tenuto in serbo nuove esilaranti imitazioni, «fuori dalla mischia»: da Guillermo Mariotto, già vista nei promo, alla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e della Regina Elisabetta d’Inghilterra.

Ospiti della prima puntata Heather Parisi, che contribuirà a ricreare le atmosfere della prima edizione del varietà cult “Fantastico”, Chiara Francini, Mietta e Anna Tatangelo, che regaleranno due speciali duetti virtuali rispettivamente con Mia Martini e Whitney Houston. A loro si aggiungeranno Bruno Vespa per parlare di censure e parole vietate nella storia della televisione, Marco Giallini per un momento sul politically correct e Claudio Amendola per rievocare gli storici sceneggiati tv. «Benedetta Primavera» è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con Blue Yazmine.

