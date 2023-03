Da Netflix a Sky e Disney+: tutte le serie tv in uscita la prossima settimana

La settimana di nuove uscite per quel che riguarda la serie tv distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia parte mercoledì 22 su Disney+ con l’ultima tranche di episodi della 19esima stagione di «Grey's Anatomy», il più noto tra i medical drama ambientato al Grey Sloan Memorial di Seattle. Sempre su Disney+, sempre mercoledì 22, anche gli episodi che completano la sesta stagione di «Station 19», spin-off di «Grey's Anatomy» che racconta della vita degli uomini e delle donne della Caserma 19 di Seattle. Disney+ quel giorno propone anche la quarta stagione della sit-com vampiresca «What We Do In The Shadows», ispirata al film omonimo di Jemaine Clement e Taika Waititi offre uno sguardo nella vita quotidiana di quattro vampiri che sono stati insieme per centinaia di anni; dopo una visita del loro oscuro signore e leader, ai quattro vampiri viene rammentato il loro scopo nel venire a New York City più di un secolo prima.

Mercoledì 22 anche due nuove uscite su Netflix, parliamo della seconda stagione de «Il suo regno», political drama argentino che in questa seconda stagione che prosegue dove si conclude la prima stagione: dopo l’assassinio del rivale, il Pastore Emilio Vazquez Pena (Diego Peretti), leader religioso e televangelista, diventa il principale candidato alla presidenza dell’Argentina. Mentre coglie questa grossa opportunità, si indaga sull'omicidio. Presto emergerà che dietro alla sua ostentata probità, non c'è niente di sacro in Emilio. L’altra nuova uscita su Netflix della giornata è la seconda stagione di «Città invisibile», live-action di Carlos Saldanha, celebre per il suo lavoro nei film animati della serie «L'era Glaciale» e «Rio», il regista ha realizzato per Netflix una serie paranormale che parla di ambiente, mistero e che celebra il ricco patrimonio culturale del folklore brasiliano.

Salto poi a venerdì 24 marzo, si riparte sempre da Disney+ che offre ai suoi utenti il debutto di «Up Here», serie ambientata a New York nel 1999, Lindsay e Miguel si innamorano e scoprono che l’ostacolo più grande per trovare la felicità insieme potrebbero essere proprio loro stessi e i ricordi, le ossessioni, le paure e le fantasie che vivono nella loro testa. Quel giorno anche Netflix propone un nuovo titolo si tratta di «Anime false», serie thriller drammatica adattamento dell’omonimo libro di Perihan Magden del 2007; una madre in fuga con la figlia passa da un albergo all’altro mentre teme di essere inseguita da quelli che definisce i molti e i cattivi. Ma la figlia cresce e il suo carattere sempre più esuberante la pone al centro dell’attenzione mentre aumenta la scia di cadaveri che si lasciano dietro. Protagonista della serie, scritta da Ertan Kurtulan, è Melisa Sozen.

La carrellata settimanale si chiude su Sky Atlantic con quello che è forse l’evento più atteso, ovvero la seconda stagione di «Christian»; nei nuovi episodi, dopo la morte del boss Lino la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo. Christian dovrà imparare cosa significhi passare da piccolo delinquente a santo, da uno dei tanti a punto di riferimento di un’intera comunità, diventando «il re» di Città-Palazzo ed imparando a compiere scelte in nome del bene di tutti. Al suo fianco i vecchi amici ma anche nuovi ostacoli e nemici sempre più insidiosi.

