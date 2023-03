Eurovision Song Contest: la Rai affida il commento a Mara Maionchi e Gabriele Corsi

Una inedita ed effervescente coppia per commentare l’edizione italiana di Eurovision Song Contest 2023. Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi, come svelato ieri sera durante la trasmissione «Stasera c'è Cattelan», il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, ad accompagnare i telespettatori italiani nella «tre giorni di Liverpool» che vede come portabandiera per il nostro Paese Marco Mengoni con una versione unica e riarrangiata di «Due Vite», il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo.

Le due semifinali saranno trasmesse martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15) mentre La Grand final di sabato 13 maggio andrà in onda alle 20.40 su Rai 1. Rai Pubblica Utilità, per favorire una maggiore inclusione come da tradizione del Servizio Pubblico, provvederà a sottotitolare e audio descrivere le tre serate in diretta su Rai 2 e Rai 1 e a rendere interamente accessibile, anche attraverso la Lingua dei Segni, La Grand final del 13 maggio su un canale dedicato di RaiPlay. Il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming per tutte e 3 le serate anche su RaiPlay. Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.

Dopo il successo dell'edizione di Torino 2022 organizzata da Rai, grazie alla vittoria dei Måneskin, Eurovision Song Contest 2023 si sposta nel Regno Unito e sarà la Bbc a ospitare la 67/a edizione del concorso per conto di UA:PBC, il servizio pubblico ucraino, impossibilitato a ospitare la manifestazione in casa a causa dell'invasione militare russa.

L'Ucraina - presente a Torino nonostante le difficoltà con i Kalush Orchestra e la canzone "Stefania" - aveva vinto l'edizione italiana grazie alla larghissima affermazione al televoto. In programma dal 9 al 13 maggio alla Liverpool Arena, l'Eurovision Song Contest vedrà in gara i rappresentanti di 37 paesi. Le 20 canzoni qualificate dalle due semifinali raggiungeranno in finale le 6 qualificate di diritto: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - i cosiddetti "big 5" - e l'Ucraina campione in carica. Le due semifinali del 9 e 11 maggio andranno in onda in prima serata su Rai 2, la Grand final del 13 maggio, invece su Rai 1. Su Rai Radio 2 il commento in simulcast delle tre serate. ESC 2023 sarà anche trasmesso su RaiPlay.

L'Italia sarà rappresentata per la seconda volta da Marco Mengoni che, dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 69 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, ha trionfato alla 73° edizione del Festival di Sanremo con 'Due vite'. Oltre a Mengoni, altri due paesi affideranno la propria bandiera ad artisti italiani. I nostri vicini di San Marino presenteranno 'Like An Animal' dei Piqued Jacks; la Norvegia sarà rappresentata da Alessandra Mele, savonese di Cesano sul Neva, trasferitasi nel paese materno dopo gli studi.

A presentare lo spettacolo internazionale, un anno dopo Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, ci sono Graham Norton, tra i conduttori radio e tv britannici più noti, l'attrice Hannah Waddingham e le cantanti Alisha Dixon, inglese, e Jula Sanina, ucraina.

